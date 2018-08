VIDEO. Leerkracht en agent sleuren 10-jarige jongen met autisme door schoolgangen en boeien hem vast Jolien Meremans

12 augustus 2018

08u39

Bron: RT 8 Bizar Er zijn bodycambeelden opgedoken waarop te zien hoe is hoe het personeelslid van een Amerikaanse school in Texas een 10-jarige met autisme op de grond duwt en hem vervolgens boeit. Het incident gebeurde al in april, maar het is onduidelijk waarom de beelden nu pas opduiken. De ouders van de jongen beseften pas na het zien van de beelden waar de blauwe plekken op het lichaam van hun zoontje vandaag kwamen. De school beweerde dat Thomas andere kinderen aan het plagen was, maar de video vertelt nu een heel ander verhaal.

Aan het begin van de video is te zien hoe een leerkracht Thomas (10) bij zijn pols grijpt en hem uit een kast trekt. Het incident gebeurde in een klaslokaal in de Lee Elementary School in Denton, Texas.

SOAR-kamer

Een politieagent van de school hielp de vrouw om de jongen uit het klaslokaal te halen. De agent sleurde het kleine jongetje door de gang naar de SOAR-kamer, een ruimte waar kinderen worden opgesloten en moeten zwijgen.

In de SOAR-kamer besloot de agent zijn handboeien boven te halen om het kind vast te binden. De leerkracht van Thomas stond erbij en keek ernaar, terwijl de jongen zich met man en macht probeerde te verweren.

Blauwe plekken

Pas toen de moeder van Thomas thuis arriveerde, ontdekten zij en haar man blauwe plekken op het lichaam van hun zoon. Op dat moment "begonnen ze te beseffen dat er echt iets mis was". Hoewel de politie beweerde dat Thomas andere studenten aan het porren was, vertelt de video een heel ander verhaal.

De familie Brown overweegt nog om juridische stappen te ondernemen."Er zijn verschillende technieken die ze zouden kunnen gebruiken, maar dit slaat alles", liet de vader van het kind weten.