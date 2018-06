VIDEO: kunstenaar laat zich levend begraven onder snelweg Daimy Van den Eede

15 juni 2018

14u17

Bron: VTM Nieuws 0

Een Australisch kunstenaar heeft zich vrijwillig laten begraven onder een drukke snelweg. Dat deed hij in Tasmanië, waar er een kunstenfestival loopt. Voor 72 uur zit de man in een ondergrondse container. Daar heeft hij water en leesvoer, maar geen eten. Er is ook een paniekknop voorzien voor moest de man zich onwel voelen.