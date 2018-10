VIDEO: koppel rijdt al seksend op Spaanse snelweg mvdb

20u08 0 Bizar Een filmpje waarin te zien is hoe een koppel al seksend op een Spaanse snelweg rijdt, wordt druk gedeeld op sociale media. Politiedienst Guardia Civil heeft de twee na onderzoek kunnen identificeren. Het koppel uit Madrid riskeert celstraffen, een zware boete en een mogelijk rijverbod.

Op de beelden is te zien hoe de man in de vroege avond zijn blauwe Dacia Stepway bestuurt, terwijl hij op het middenvak helemaal verstrengeld is met zijn vrouw. Ze brengen zo zichzelf en andere weggebruikers danig in gevaar. Inzittenden van een andere wagen hebben het vrijpartijtje gefilmd.

Het filmpje maakte furore op sociale media, waarop de Guardia Civil een onderzoek instelde. De weg in kwestie bleek de AP-6 rond kilometerpaal 80 ter hoogte van Villacastin, een gemeente in het zuiden van de regio Castilië en León. De wagen werd gespot op de verkeerscamera waardoor de nummerplaat kon worden getraceerd. Eigenaar van de wagen bleek een Madrileen. Hij bekende de bestuurder te zijn. Zijn vriendin bleek de vrouw op de beelden. “Om te rijden, mag je niet te heet voor de dag komen", luidt het in een vrij vertaalde, gekscherende tweet van de Guardia Civil.

De twee zullen het binnenkort voor de rechter mogen uitleggen. Indien ze schuldig worden bevonden, riskeren ze celstraffen tussen de zes en twee jaar, alsook een boete van 500 euro. Het duo riskeert ook een rijverbod van maximum zes jaar.

Gracias a vuestra ayuda Guardia Civil #Tráfico #Segovia investiga a dos personas por un presunto delito contra la seguridad vial tras recibir un vídeo que circulaba por RRSS#CONSEJO...para conducir con seguridad hay que estar "muy frío"🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Hq7Ec4Rau7 Guardia Civil 🇪🇸(@ guardiacivil) link