VIDEO. Koerier betrapt terwijl hij eet van maaltijd die hij moet leveren

03 oktober 2018

17u22

Bron: Daily Mail, 9news.com.au 3 Bizar Een chauffeur van Uber Eats is gefilmd terwijl hij stiekem at van de maaltijd die hij moest afleveren. Het slachtoffer speelde de beelden door aan een radiopresentator, die ze online zwierde. Hij denkt dat dit wel vaker gebeurt met aan huis geleverde maaltijden.

De medewerker van Uber Eats werd maandag omstreeks 18.20 plaatselijke tijd op heterdaad betrapt door een camera aan de voordeur van zijn klant in Melbourne, Australië. Terwijl hij voor de deur staat, gluurt de koerier snel even in de zak en pikt er een hapje uit. Hij kon het nog net verbergen voor zijn klant toen die de deur kwam openen. Maar hij wist niet dat hij gefilmd werd.

Radiopresentator Eddie McGuire, die de beelden kreeg doorgespeeld, vermoedt dat dit vaak gebeurt met aan huis geleverde maaltijden. De video lokt in elk geval veel reacties uit. Sommigen roepen op de koerier te ontslaan, anderen stellen dat de chauffeurs echt niet goed betaald worden en vaak geen fooi krijgen, en tonen daarom begrip.

Regels

Uber Eats zelf verklaarde aan Daily Mail dat voedselveiligheid voor hen heel belangrijk is. "We vragen onze koeriers om heel zorgvuldig te werk te gaan en zich te houden aan de communityrichtlijnen van Uber Eats. Daarin staat onder meer dat ze de toegang tot de app kan ontzegd worden als ze knoeien met bestellingen".