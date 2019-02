VIDEO. Kind wil absoluut stuk speelgoed uit grijpmachine en kruipt erin maar geraakt er niet meer uit Redactie

09 februari 2019

11u45 0

De ouders van de tweejarige Ezra schrokken toen hun dochter plots riep dat hun zoontje in een grijpmachine zat. Het gezin was op uitstap naar een pizzeria in Alabama en in een paar seconden tijd zat de kleine peuter plots vast in de grijpmachine. De brandweer moet de nieuwsgierige peuter bevrijden.