VIDEO: Kind bungelt aan balustrade vijf hoog, heldhaftige voorbijganger twijfelt geen seconde mvdb

27 mei 2018

19u30

Voorbijgangers in Parijs zagen gistermiddag tot hun onsteltenis hoe een vierjarig jongetje bungelde aan de balustrade op de vijfde verdieping van een appartementsgebouw. Een heldhaftige man twijfelde geen seconde.

Wachten op de brandweer was geen optie. Hij ging zo snel mogelijk, al klimmend naar boven.

Op armkracht en voor gevaar van eigen leven klom hij vijf hoog, waar hij het kind in veiligheid kon brengen. Buren van het jongetje raakten net niet tot bij hem. Het kind heeft zijn leven te danken aan deze 'Spider Man' die volop applaus kreeg van de omstanders in de Rue Marx-Dormoy. Ook op de sociale media regent het lofbetuigingen.

Hoe en waarom het jongetje over de omheining van het balkon was gekropen, is nog niet duidelijk. Volgens nieuwszender LCI waren zijn ouders niet aanwezig. Het jongetje is toevertrouwd aan de jeugdbescherming en is ondergebracht in een opvanggezin. Zijn vader werd in hechtenis geplaatst. Deze zou hebben verklaard dat hij even de deur uit was om boodschappen te doen. Hij zou in de veronderstelling zijn geweest dat de glazen deur naar het balkon op slot zat.

'De Spider Man van het Achttiende Arrondissement' is vermoedelijk een 22-jarige Parijzenaar die in Mali werd geboren. Hij heeft zich nog niet gemeld bij Franse media. Beelden van zijn heldendaad zijn al meer dan drie miljoen keer bekeken en worden massaal gedeeld.