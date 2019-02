VIDEO. Is dit de saaiste arrestatie ooit? Politie achtervolgt man op tractor JOLE

02 februari 2019

17u54

Bron: AP 0

In de Amerikaanse staat Texas heeft de politie een man op een tractor achtervolgd. De man wordt beschuldigd van stalking. Toen de politie hem probeerde te arresteren, vluchtte hij weg op een tractor. Een van de agenten werd zelfs even meegesleurd. De achtervolging duurde een uur, maar eindigde uiteindelijk in een veld. De man blijft voorlopig in de cel.