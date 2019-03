VIDEO. Inferno in petrochemisch bedrijf is meer dan 15 km ver te zien sam

18 maart 2019

18u06

Bron: AP 0

In het Texaanse Deer Park staan zeven tanks met petrochemische producten in brand. Ze bevatten onder meer benzine en volatiele bestanddelen daarvan. Het inferno, dat gisterochtend lokale tijd begon, is meer dan vijftien kilometer ver te zien. Bij het incident vielen geen gewonden.

Bekijk ook: