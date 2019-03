VIDEO. Inferno in Missouri: hemel kleurt oranjegeel na explosie gasleiding sam

04 maart 2019

21u33

Bron: AP/Storyful/Missourian 0

In Missouri is een gasleiding ontploft in Audrain County, 1,6 km ten noorden van de Mexicaanse grens. Dat gebeurde gisterochtend rond 3.30 uur. Het inferno kleurde de hemel tot ver in de omtrek oranjegeel, wat spectaculaire beelden opleverde. Nadat de gastoevoer werd afgesloten, duurde het nog 40 minuten eer de vlammen doofden. Pas rond 7.00 was het vuur uitgeraasd, zegt woordvoerster Vicki Granado van gasbedrijf Panhandle Eastern.

Bij het incident vielen geen gewonden, maar de vlammen waren zo heet dat een huis 180 à 270 meter verderop afbrandde. Een plastic afsluiting smolt, en de ontploffing liet een gapende krater van bijna twee meter diep achter. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk.

