VIDEO. Indisch politicus verkleedt zich als Hitler Jef Artois

10 augustus 2018

17u42

Bron: VTM Nieuws 0 Bizar Bizarre taferelen voor het Indische parlement in New Delhi: parlementslid Naramalli Sivaprasad kwam er opdagen in een kostuum van Adolf Hitler. Met de misplaatste stunt wou de politicus protesteren tegen premier Narendra Modi. “Modi moet meer naar het volk luisteren en zich niet gedragen als Hitler”, zei hij.

Sivaprasad is een voormalige acteur die zich als politicus wel vaker verkleedt in bekende personages om aandacht te vragen voor zijn politieke agenda. Zijn Hitler-optreden kreeg trouwens weinig kritiek van andere parlementariërs.

Hitler wordt in India niet zo verguisd als in Europa en de holocaust is er weinig bekend. De Duitse dictator staat er vooral bekend als een sterke leider en minder als een oorlogscrimineel met een genocide op zijn geweten.