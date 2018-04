VIDEO: "Ik heb één zetel. En mijn kat, daar hebben ze ook iets tegen": op bezoek in 'het vuilste café van Gent'

19 april 2018

Is het nu rommelig of gezellig? Of allebei? Onze videoreporter neemt een kijkje in het ‘vuilste café van Gent’, ’t Velootje. Uitbater Lieven De Vos zit namelijk opnieuw verwikkeld in een rechtszaak, omdat volgens het FAVV zelfs de kleinste hygiëneregels niet worden nageleefd. “Onzin”, vindt De Vos. “Ze hebben het op mij gemunt.”

