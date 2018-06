VIDEO. Huisbaas dumpt achtergelaten 'afval' ex-huurders voor hun nieuwe huis TTR

De relatie tussen Thomas Ravaux uit Rozoy-sur-Serre, in Frankrijk, en zijn ex-huurders verliep allesbehalve vlekkeloos. Zo ontving de Fransman veertien maanden lang geen huur. Toen de huurders uiteindelijk naar een andere woning verhuisden, ontdekte de man dat ze een heleboel spullen hadden achtergelaten. Tafels, stoelen, kasten en "zelfs een koelkast die nog gevuld was met eten", klinkt het. De misnoegde Ravaux had genoeg van hun gedrag en wilde zijn ex-huurders een lesje leren. Alles wat ze hadden achtergelaten, dumpte hij voor hun nieuwe huis. "Veel succes met jullie nieuwe huisje", schreef de man op sociale media.