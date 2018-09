VIDEO. Hij geeft kopstoot, gooit kast van roltrap en laadt rugzak vol. Maar drieste overvaller mag gewoon zijn gang gaan sam

20 september 2018

18u35

Bron: KameraOne 0 Bizar In het Amerikaanse Seattle filmden bewakingscamera's van technologieketen Target op 17 augustus een vreemde winkeldiefstal. De 41-jarige Jason Lewis ging driest te werk tijdens de overval, die een kwartier lang duurde.

Lewis gaf een kopstoot aan een werkneemster, waarna hij met brute kracht probeerde iPads en Apple Watches uit een vitrinekast te halen. Toen dat niet lukte, duwde hij de hele kast van een roltrap af. Op de beelden is te zien hoe de zware kast bijna een klant raakt.

Met de iPads in zijn zak zette Lewis zijn rooftocht rustig verder terwijl de werknemers de raad kregen niet met hem in confrontatie te gaan. Op de beelden is te zien hoe een klant Lewis bij de uitgang nog even wil tegenhouden, maar hem toch maar laat gaan.

De crimineel werd de volgende dag ingerekend, vrijgelaten én opnieuw opgepakt omdat hij werknemers bedreigde.

