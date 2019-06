VIDEO. Het moment waarop vrouw wanhopig op een deur klopt om aan haar ‘ontvoerder’ te ontsnappen Redactie

20 juni 2019

11u14

Bron: Mirror 0 Bizar Een akelig beeld: een vrouw wordt gefilmd terwijl ze wanhopig op een deur staat te kloppen op het moment dat ze weggesleurd wordt door een man. Het incident deed zich dinsdagavond voor in Manor, Texas. Victor Kouchich wordt beschuldigd van ontvoering nadat de beelden opdoken.

Het slachtoffer is wanhopig op zoek naar hulp om aan haar aanvaller te ontsnappen. Op de beelden is te zien en te horen hoe de vrouw op de deur blijft kloppen en angstig over haar schouder kijkt. Daarna roept ze “alstublieft nee, nee, nee”, terwijl de man op haar afkomt.

De dader grijpt haar bij de arm en sleurt haar mee terwijl hij roept dat ze in de auto moet stappen. De politie startte na het zien van de beelden een onderzoek om de dader op te sporen en heeft ondertussen de 20-jarige Victor Kouchich in verdenking gesteld van ontvoering.

Agenten troffen het 23-jarige slachtoffer aan en gelukkig verkeert ze in goede gezondheid. De vrouw ontkende eerst een mogelijke ontvoering, maar de dader zit volgens CBS Austin toch in de gevangenis en wordt beschuldigd van de misdaad.

Volgens verschillende bronnen wonen ze allebei in de omgeving en kennen ze elkaar. De politie vraagt inwoners in elk geval om kalm te blijven na de poging tot ontvoering en zegt dat er geen gevaar is voor de bevolking.