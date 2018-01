VIDEO: Half restaurant op de vuist na ruzie tussen zussen sam

30 januari 2018

11u54

In Kansas is een woordenwisseling tussen twee zussen uitgedraaid op een grote vechtpartij in een restaurant in Topeka. Het incident vond plaats rond half 3 's nachts en escaleerde toen andere mensen zich erin mengden. De aanleiding is niet duidelijk.