VIDEO. Grote vechtpartij tijdens carmeeting op parking A12 redactie

04 maart 2019

18u12

Bron: Gazet Van Antwerpen 0

Op de parking van winkelcentrum A12 Shopping in Schelle brak gisteren een gevecht uit tijdens een carmeeting, een evenement voor liefhebbers van getunede wagens. Op virale beelden is te zien hoe een aanvaring tussen twee mannen uitmondde in een grote knokpartij. Het ging om een niet-officieel evenement dat werd aangekondigd via sociale media.