VIDEO. Grootste kwal ter wereld terroriseert oceaan

31 januari 2019

16u49

Op beelden is te zien hoe een school vissen rond een Leeuwenkwal zwemt. Dat is de grootste kwallensoort ter wereld. Het dier kan een doorsnede van 2,5 meter en een lengte van 35 meter hebben. De soort komt vooral voor in de Stille Oceaan en in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Een beet van de kwal is pijnlijk, maar niet dodelijk.

De Leeuwenkwal gebruikt zijn tentakels om prooien, zoals vissen en kleinere kwallen, te vangen en op te eten. Maar ondanks dat de vissen prooien zijn van de Leeuwenkwal, zwemmen ze wel vaak rond het dier. De vissen zien de kwal als een drijvende ‘oase’ waar ze eten kunnen vinden.