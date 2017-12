VIDEO: Goede daad en speurwerk bezorgen verloren trouwring na 46 jaar terug aan eigenaar sam

15u58

Bron: KameraOne 0

Een man uit Portland, Oregon, heeft na 46 jaar de trouwring terug die hij was kwijtgespeeld tijdens een rugbywedstrijd. Een bouwvakker vond het kleinood, met daarop de tekst 'J.B. to D.A.'. Hij ging via een blog op zoek naar de eigenaar, waarop een journaliste mee speurde. De zoektocht kwam uit bij Dean Anderson en Janice Bealer, zodat Dean zijn ring na al die jaren opnieuw kan dragen.

rv