VIDEO. Gigantische spin en minotaurus kruipen door straten van Toulouse

04 november 2018

11u25

Een gigantische spin en minotaurus hebben dit weekend de Franse stad Toulouse op stelten gezet. Om ze zo echt mogelijk te doen lijken, maken de machines geluid als ze bewegen en komt er stoom uit. Tientallen technici besturen de figuren, die deel uitmaken van een straattheaterfestival.

De vierdaagse show ‘The Guardian of the Temple’, een herinterpretatie van een Griekse mythe, startte op 1 november en eindigt vandaag. De machines zijn een creatie van François Delarozière, artistiek leider van het theatergezelschap La Machine. Delarozière wil de hele stad en haar inwoners zo omvormen tot één groot theater.

De minotaurus heet Asterion en is gemaakt van hout en metaal. Hij is ongeveer zes verdiepingen groot en torent boven gebouwen uit. Er zijn 16 mensen nodig om hem te besturen. Aanvankelijk lag hij te ‘slapen’ op een plein in de stad. De volgende ochtend kwam hij tot leven en ging wandelen door de straten. De minotaurus kan 50 mensen op zijn rug dragen en blijft ook na het festival permanent in Toulouse. Vanaf 9 november krijgt hij er een plaats in de Machine Hall.

De spin, Ariane, was eerder al eens te bekijken in Liverpool. Ook zij kwam tijdens het festival tot leven en begon door de stad te kruipen onder begeleiding van acteurs, operazangers en muzikanten. De show lokte honderduizenden bezoekers naar het centrum van Toulouse.