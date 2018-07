VIDEO. Genoeg van de hitte én muggen? Deze jongen heeft de perfecte oplossing Raluca Peca

22 juli 2018

18u18

Bron: Metronieuws 3

Heb je langzaamaan genoeg gehad van al dat zweten? Je bent niet de enige. Deze jongen uit Shanghai heeft de ideale oplossing gevonden: met behulp van een ventilator toverde hij zijn dekbedovertrek om in een verkoelde tent. Wil jij ook een frisse plaats om te relaxen tijdens de voorspelde hittegolf? Plaats de ventilator juist voor de opening van het dekbedovertrek en kijk hoe de lucht het helemaal opvult. Nog een bonus: door de wind blijven de muggen ook weg. Twee vliegen, of beter gezegd twee muggen?, in een klap.