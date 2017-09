VIDEO: Geen boete voor hardleerse viaduct-jogger DBS

08u32 288 Frank Dewaele

Niets zo gezond als een potje joggen - al lijkt het viaduct van Vilvoorde ons niet meteen de uitgelezen plek. Deze sportieveling denkt daar duidelijk anders over. Vrijdag werd hij voor het eerst opgemerkt door automobilisten die er in de file stonden. De politie werd verwittigd en kon de jogger onderscheppen. "Hij wist naar eigen zeggen niet dat hij daar niet mocht lopen", aldus een woordvoerder. De agenten toonden zich van hun mildste kant en stelden geen proces-verbaal op. Maar wie werd amper één dag later alweer opgemerkt op het viaduct? En zondag opnieuw? Juist, dezelfde jogger. Van de tweede en derde loopsessie was de politie niet op de hoogte.



