Video gaat viraal van topvrouw die agenten uitscheldt en dreigt: "Ik ken de burgemeester!" mvdb

27 april 2018

18u28

Bron: NPR - CBS 2 Bizar Wat doe je als de politie op het punt staat om een auto in beslag te nemen? Doe dan als een van de inzittenden en bel je hooggeplaatste moeder op. Zij komt dan al scheldend de agenten onder druk zetten.

Topvrouw van de havenautoriteit van New York en New Jersey Caren Turner (60) heeft inmiddels ontslag genomen, nog voor de politie de dashcamvideo van het incident zelf verspreidde.

De auto waarin een dochter van Turner passagier was, werd in het paasweekend aan de kant gezet. De keuring was vervallen en de bestuurster kon geen verzekeringsbewijs voorleggen. De gestrande studentes belden daarop Caren Turner met de vraag hen op te pikken. De geagiteerde directrice kwam ter plaatse, maakte de agenten duidelijk dat ze een belangrijk figuur is en begon hen uit te schelden. De agenten konden ervan op aan dat het incident zou worden gemeld aan hun overste en aan de burgemeester, die naar eigen zeggen "een persoonlijke vriend" is. Turner stak een kwartier lang van wal, de agenten bleven kalm en leken niet onder de indruk.

Turner, die als lobbyiste campagne voerde voor de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, nam vorige vrijdag zelf ontslag toen ze vernam dat de havenautoriteit een onderzoek voerde. De politie van Tenafly (New Jersey) gaf enkele dagen later de video van het incident vrij. De beelden gaan viraal.