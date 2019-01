VIDEO. Fietser valt Uberchauffeur aan en danst op zijn auto sam

24 januari 2019

15u49

Bron: KameraOne, CBS 0

De politie van New York is op zoek naar een fietser die vorige week vrijdag de voor- en achterruit van een Uberwagen insloeg met een fietsslot. De man mepte ook de 23-jarige chauffeur op het hoofd en de rug, waarna hij danste op het dak van de auto. Het incident gebeurde toen de Uber afdraaide naar East 40th Street bij Fifth Avenue.

