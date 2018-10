VIDEO. Fietser ontsnapt op een haar na aan omgezaagde kolos mvdb

07 oktober 2018

20u37

Bron: Metro 0 Bizar Een Londense fietser is niet verpletterd, maar ongedeerd na een erg nipt vermeden drama. De man kwam net langs een weg in de noordelijke Londense wijk Chalk Farm voorbijgefietst waar op dat moment een zware, meterslange boom werd omgezaagd, zo is op beelden te zien.

De fietser was zich daar niet bewust van. Op de beelden zien we hoe hij maar erg nipt aan de kolos ontsnapt. De man kan gelukkig nog net uitwijken. Een scheldtirade naar de groenmedewerker volgt.

De weg was niet afgesloten. Enkel wat pijlsignalisatie was aangebracht. Enkele momenten voor het incident passeren nog auto's. Van wanneer het filmpje dateert, is niet meteen duidelijk. De beelden worden druk gedeeld op Britse sociale media. "Onbegrijpelijk dat de weg niet is afgezet", klinkt er. "Die fietser moet meedoen met de lotto..." luidt het bij anderen.

