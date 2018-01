VIDEO: Familieruzie mondt uit in groot straatgevecht met knuppels en golfclubs in Belfast

sam

11u35

Bron: Belfast Telegraph, The Irish Times 0 rv Bizar In het Verenigd Koninkrijk is veel te doen rond een grote vechtpartij op straat die zou ontstaan zijn na een ruzie tussen twee families in Belfast. Ongeveer 35 mensen gingen elkaar op klaarlichte dag te lijf, onder meer met baseballknuppels en golfclubs. De beelden gaan viraal op sociale media.

Het incident vond eergisteren plaats in het westen van de Noord-Ierse hoofdstad. Minutenlang werd gevochten, en zowel mannen als vrouwen waren betrokken. Iemand zou ook een mes hebben vastgehad.

Ondanks het gebruik van de wapens en de rake klappen zouden geen gewonden zijn gevallen. De politie was snel ter plaatse maar pakte niemand op, aangezien ze botste op een muur van stilte.

"De beelden van het dispuut in Grosvenor Street zijn misselijkmakend", zegt plaatselijke schepen Tim Attwood aan de Belfast Telegraph. "Dat is geen manier om problemen op te lossen." Hij roept op met conflicten naar de politie te stappen of ze op een andere deftige manier op te lossen.