VIDEO. Eland jaagt op groepje skiërs in Colorado Redactie

22 januari 2019

07u47

Bron: Storyful 0

Deze wintersporters hebben een goed verhaal om mee naar huis te nemen. Op hun laatste dag in een skiresort in de Amerikaanse staat Colorado stonden ze plots oog in oog met deze eland. Ze proberen uit de buurt van het dier te blijven, tot die plots de aanval inzet.