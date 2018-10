VIDEO. Een paard komt een café binnen (en nee, het is niet het begin van een mop) ADN

02 oktober 2018

17u52 9 Bizar Cafégangers in een bar in het Franse Chantilly kregen vorige week maandag de schrik van hun leven toen plots een paard kwam binnengelopen. Een ontsnapte merrie knalde de deur open en stormde de hele bar door. Niemand raakte gewond.

Het jonge racepaard had minder dan een kilometer verder, aan de wedstrijdbaan van Chantilly, haar rijder van haar rug gegooid en was gaan lopen. Het is niet de eerste keer dat het paard de wijde wereld intrekt. “Laat ons zeggen dat ze nogal een voorliefde heeft voor ontsnappingen”, zegt paardentrainer Jean-Marie Beguigne aan de krant Ouest France.

Dat de merrie het in een café ging zoeken, is opvallender. “Tussen de baan en de stallen viel de ruiter op de grond”, aldus Beguigne. “Het paard ging de weg op, nam nog even een rondpunt en liep dan recht die bar in. Het is allemaal nogal bizar.” In de bar – toevallig of niet een bar waar op paardenraces kan gewed worden - liep het geschrokken dier naar achter en weer naar voor. De verbouwereerde gasten konden op tijd wegspringen.



Café-eigenaar Stephane Jasmin is geschrokken van de woeste doortocht en deelde bewakingsbeelden van het incident online. “Ik heb nog nooit zoiets gezien”, klinkt het. “Gelukkig was een grote groep mensen net vertrokken om hun trein te halen.” Het paard zelf raakte gelukkig ook weer zonder verwondingen buiten. Ze werd gevat op een parking nabij. Het dier hield niks over aan zijn uitstap. Vermoedelijk blijft het wel bij die ene doldwaze keer.

Bekijk ook: