VIDEO. Dronken passagier grijpt stuur van Uberchauffeur en probeert crash te veroorzaken

23 januari 2019

16u28

Bron: CNN 0

Een Uberchauffeur in Sacramento, in de Amerikaanse staat Californië, heeft de schrik van zijn leven beleefd toen hij een dronken man een lift gaf. De man zei tegen de chauffeur dat hij zou crashen en trok daarna aan het stuur van de auto. Nadien lijkt de man even te schrikken van de reactie van de chauffeur, maar grijpt dan toch opnieuw naar het stuur. Dit keer met nog meer overtuiging om een ongeluk te veroorzaken.

De Uberchauffeur was duidelijk onder de indruk na het incident. “Ik snap nog altijd niet waarom we niet gecrasht zijn”, zei de man achteraf. Op Facebook doken ook beelden op van de dronken man die een uur voor zijn rit naar huis enkele glazen bier ad fundum oprinkt.