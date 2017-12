Video: doventolk vertelt complete onzin op persconferentie TK

17u42

Bron: Tampa Bay 0 Screenshot Bizar Een persconferentie met een doventolk aan de zijlijn, het is in de Verenigde Staten geen uitzonderlijk zicht. Als de vertaalster in kwestie echter volkomen onzin vertelt, wil je wel al eens het wereldnieuws halen.

Het onderwerp van de persconferentie in Tampa (Florida) was bepaald geen lachertje. Het politiekorps wilde daar meedelen dat ze eindelijk een verdachte hadden opgepakt in een zaak van vier gruwelijke moorden. De 24-jarige Howel Emanuel Donaldson zal terechtstaan voor de daden.

De gemiddelde kijker had geen problemen met het begrijpen van die boodschap, maar bij de dove toeschouwers lag dat wel even anders. De tolk van dienst sloeg immers complete wartaal uit. Terwijl politiechef Dugan vertelde over de verdachte en het feit dat het korps meer dan 5.000 tips ontving, klonk de vertaling van de tolkende vrouw ongeveer als volgt: "51 uur geleden, zero 12 22 (onverstaanbaar) moord drie minuten in 14 weken geleden in oude (onverstaanbaar) moord fier vijf 55.000 pleidooi 10 aanhouding moord struik (onverstaanbaar) drie leeftijd 24."

Jingle Bells

"Ze stond daar en zwaaide met haar armen alsof ze Jingle Bells zong", klaagt Rachelle Settambrino. Zij is zelf doof en geeft American Sign Language aan de University of South Florida. "Ik was teleurgesteld, verward en boos. Ik wil graag weten waarom de politiechef van Tampa, die verantwoordelijk is voor mijn veiligheid en die van de hele gemeenschap, haar niet nagetrokken heeft."

Achteraf bleek dat het korps zelfs geen doventolk had gevraagd; de dame was gewoon opgedaagd en kon gewoon beginnen. Ze hebben er een intern onderzoek opgestart. Volgens Settambrino is dit een mooi voorbeeld van een hiaat in de wetgeving van Florida. In de meeste andere staten moet een doventolk een certificaat van de 'Registry of Interpreters of the Deaf' hebben, maar in Florida is dat niet verplicht. De kwaliteit van het tolken is dus nooit gegarandeerd, en het is dan ook niet de eerste keer dat het fout loopt. In september had een tolk het nog over monsters en pizza's tijdens een persconferentie over orkaan Irma.