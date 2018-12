VIDEO. Deze kapper is net Edward Scissorhands, maar dan in het echt JOLE

29 december 2018



De Spanjaard Alberto Olmedo is net Edward Scissorhands, maar dan in het echt. De kapper gebruikt messen, dolken, vuur en jawel, klauwen zoals het personage in de film Edward Scissorhands. De Spanjaard ‘knipt’ zo al veertien jaar het haar van zijn klanten, maar heeft de techniek naar eigen zeggen nog maar tien jaar in de vingers.

Olmedo kwam op het idee toen hij verveeld raakte om een gewone kappersschaar te gebruiken. Na wat opzoekwerk kwam hij erachter dat kappers vroeger dolken gebruikten om hun klanten de perfecte snit te geven. En Olmedo heeft ook nog ambitieuze plannen voor de toekomst: haar knippen met lasers.