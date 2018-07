VIDEO. Deze kano vouw je op een kwartier zelf in elkaar kg

25 juli 2018

10u44

Bron: YouTube, Onak 0 Bizar Wie wil, kan met dit prachtige weer een vaartochtje maken. Daarvoor moet je tegenwoordig ook geen boot meer in de garage hebben liggen: je kan het water ook op met deze opvouwbare kano van Belgische makelij. Volgens de bedenkers is het mogelijk om de kano in amper een kwartiertje uit te vouwen, hoewel niet iedereen daarin lijkt te slagen.

In opgevouwen toestand ziet de kano er nog het meest uit als een doos op wielen. Het pakket doet alvast niet vermoeden dat er een boot van 4,6 meter in zou schuilen.

Maar met de juiste handelingen ontvouwt er zich wel degelijk een gebruiksklare kano, zo is te zien in bovenstaande filmpje. En hoewel de mannen in de video er niet in slagen om de kano binnen vijftien minuten te vouwen, lukt het wel om te varen. Zonder kleerscheuren.

De ‘origamikano’ werd een vijftal jaar geleden op de markt gebracht door de Otto Van De Steene en Thomas Weyn, die samen het bedrijf Onak uit de grond stampten. Je telt iets meer dan duizend euro neer voor een exemplaar.