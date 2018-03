VIDEO: Deze flauwe grap kost hem 60.000 euro avh

23 maart 2018

23u37

Bron: La Vanguardia 0 Bizar Mario Garcia Montealegre vond er drie jaar geleden niets beters op dan een vrouw op straat in Barcelona onderuit te schoppen. Het filmpje van zijn weinig geslaagde mop ging snel viraal, maar het lachen verging hem snel. Hij moet zijn slachtoffer nu 60.000 euro betalen.

Montealegre stampte in februari 2015 vanuit het iets tegen het been van een onbekende vrouw, die aan een kruispunt stond te wachten. De vrouw zakte in elkaar, waarna de grapjas snel de benen nam. Toen hij later hoorde dat de politie naar hem op zoek was, gaf hij zichzelf aan. “Het gebeurde spontaan”, verklaarde hij.

Het bleek een flauwe mop met vrij zware gevolgen, want zijn slachtoffer was daarna 75 dagen werkonbekwaam. Bovendien lijdt ze sinds het voorval aan posttraumatische stress en kampt ze met vertrouwensproblemen.

Aanvankelijk werd er een schadevergoeding van 45.000 euro tegen Montealagre geëist, maar hij zelf besloot daar nog eens 15.000 euro bovenop te gooien om zijn spijt te benadrukken.