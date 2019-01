VIDEO. Dashcam toont hoe politieagent nipt ontsnapt aan slippende auto SDA

23 januari 2019

16u53

Bron: Reuters 0

De reactiesnelheid van deze politieagent in de Amerikaanse staat Wisconsin werd hard getest. De agent probeerde in de berm een andere bestuurder te helpen die geslipt was, toen een andere chauffeur ook de controle verloor en hem bijna van de weg maaide.