VIDEO: Dashcam filmt hoe bestuurders op elkaar schieten sam

26 januari 2018

13u17

Bron: KameraOne

In Florida stonden enkele auto's te wachten voor een rood licht toen een bestuurder plots een pistool uit zijn raam stak. Jonathan Harris vuurde vanuit een Lexus op de 30-jarige Jeremy Olds, die als passagier in een Toyota zat. Olds stapte uit en schoot terug. Tijdens het incident werden tien à twaalf kogels afgevuurd, maar vielen geen gewonden. De autoriteiten vermoeden dat de mannen banden hadden in het drugscircuit.