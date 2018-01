Video: 'cruise from hell' vaart recht door bomcycloon Tine Kintaert

Een cruise naar de Bahama's, het lijkt een zalige manier om oud en nieuw door te brengen. Tot je met je schip in een zware storm terechtkomt en drie dagen lang een speelbal van de golven bent.

Metershoge golven, gevaarlijke windstoten en overstromingen... Zowat 4.000 passagiers hebben de cruise from hell meegemaakt. Ze waren op 29 december met een schip van Norwegian Cruise Line uit New York vertrokken voor een luxetocht van twee weken rond de Bahama's. Een prachtig plan, tot ze in de bomcycloon, een stevige winterstorm, van vorige week terechtkwamen.

Drie dagen lang werd het schip geteisterd door de storm. Met golven tot 12 meter hoog en straffe rukwinden werd de luxecruise omgetoverd in een nachtmerrie. De passagiers werden heen en weer geslingerd en velen werden zeeziek. Daarnaast kreeg het schip ook te maken met overstromingen en stonden kajuiten en gangen onder water. Ijskoud water.

Geen communicatie

"Het klonk echt alsof het schip in twee zou breken", aldus passagier Christina Mendez. "Het was de hel. Het werd zo koud dat we ijspegels hadden in onze kamer. Het water bleef maar binnengutsen." Verschillende deuren werden uit hun hengsels geblazen en op het dek lag een sneeuwlaag. Heel wat mensen waren ook in paniek, voornamelijk door het gebrek aan communicatie van de crew. "De kapitein vertelde ons nooit waar we waren, hoe ver we van New York waren, hoe snel we gingen... We kregen alleen vage updates."

Uiteindelijk keerde het schip op 6 januari veilig terug, maar de passagiers zijn nog steeds kwaad. "Dit had perfect vermeden kunnen worden", klinkt het. De weersvoorspelling waarschuwde immers voor slecht weer. Volgens Norwegian Cruise Line was de storm veel erger dan het weerbericht liet uitschijnen, maar dat verklaart nog altijd niet waarom de kapitein bleef doorvaren in plaats van terug te keren. Daarover geeft het bedrijf geen informatie, maar het liet in een statement wel weten dat ze bekijken of de passagiers een compensatie kunnen krijgen.