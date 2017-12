VIDEO: Bus verliest beide achterwielen op snelweg, maar chauffeur blijft koelbloedig sam

19u06

Bron: KameraOne, Sun Sentinel 0

In Florida raakten donderdagochtend vijf voertuigen betrokken in een ongeval nadat een bus haar twee achterwielen verloor. Onthutsende videobeelden tonen hoe de geschrokken chauffeur zijn bus onder controle probeert te houden. Het gevaarte botst tegen een voertuig, de vangrail en een verlichtingspaal. Het is niet duidelijk hoe snel de bus reed, maar ze was gelukkig leeg. Bij het ongeval vielen slechts twee lichtgewonden, onder wie de bestuurder. Volgens de eerste vaststellingen had een extern onderhoudsteam de wielen niet goed vastgedraaid.

