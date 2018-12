VIDEO. BMW-bestuurder slechts lichtgewond na horrorcrash tegen tunnelingang mvdb

22 december 2018

23u13

Bron: Metro.co.uk 0 Bizar Een verkeerscamera in Slovakije heeft donderdagochtend vroeg gefilmd hoe een BMW aan hoge snelheid een vangrail raakte en zo tegen de ingang van een tunnel vloog. Als bij wonder raakte de automobilist slechts lichtgewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 5 uur ‘s ochtends aan een snelwegtunnel nabij de noordelijke stad Poprad. De 44-jarige bestuurder legde een negatieve alcoholtest af. Hij verklaarde korte tijd te zijn ingedut. Het is niet duidelijk of hij strafrechterlijk wordt vervolgd.



Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De Slovaakse politie heeft de vertraagde beelden van de verkeerscamera via Facebook gedeeld.