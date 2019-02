VIDEO. Betrapt: twee vrouwen leggen eigen haar op pizza om geld terug te krijgen Redactie

05 februari 2019

08u33 0

Twee vrouwen klaagden in een pub in het Engelse Sunderland dat ze een haar hadden gevonden in hun eten. Het personeel van The Peacock verontschuldigde zich, betaalde de pizza terug én gaf de vrouwen gratis drankjes. Tot enkele personeelsleden deze bewakingsbeelden bekeken...

