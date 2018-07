VIDEO. Bedrogen Colombiaanse wacht man aan hotel op, personeel helpt hem bij de aftocht Hotel gebruikt het overspel voor promotiedoeleinden mvdb

30 juli 2018

09u51 0 Bizar Een Colombiaans hotel ligt onder vuur na te hebben meegewerkt aan het verschuilen van een vreemdgaande hotelgast wiens vrouw hem buiten stond op te wachten. De directie van het Motel Palmeiras in de noordoostelijke stad Bucaramanga gebruikte het verhaal voor promotiedoeleinden op sociale media.

Hotelmedewerkers zagen op zaterdagochtend 14 juli hoe een vrouw zich verstopte in de struiken voor het gebouw. Ze leek te wachten tot er iemand naar buiten zou komen. Anderhalf uur later rond half elf, kreeg de hotelreceptie een telefoontje van een gast die de nacht met zijn maîtresse had doorgebracht. Hij had opgevangen dat zijn vrouw voor het hotel stond om hem te betrappen. De schuinsmarcheerder vroeg de hotelmedewerkers om hem te helpen ongezien het hotel uit te komen. Iets waar het personeel zeker toe bereid was.



Drie opties

In een ludiek bedoeld filmpje dat achteraf op Facebook werd geplaatst, is te zien hoe drie scenario's werden uitgedacht. De eerste optie was de man te vermommen als een hotelmedewerker. Te riskant, oordeelde het personeel al snel. Optie twee was de gast ongezien in een taxi te krijgen zonder dat zijn vrouw iets doorhad. Matig risico, luidde het. Optie drie bleek de goeie: geen ontsnapping, maar de man zo lang als nodig in het hotel houden totdat zijn vrouw er zelf de brui aan zou geven. Iets wat zij effectief om 13u57 deed. Na uren vruchteloos te hebben postgevat, verliet ze de parking. Om te vermijden dat de man te vroeg victorie zou kraaien, kreeg hij de raad toch nog binnen te blijven. Om iets na vijf uur in de vooravond kamden medewerkers per auto de buurt uit om te controleren of de vrouw nog ergens had postgevat. Dat bleek niet het geval. Missie geslaagd voor de ontrouwe man. Hij verliet het hotel uiteindelijk om kwart na vijf.

'Te mooi om niets mee te doen', moet de hoteldirectie hebben gedacht. Het relaas van de dag werd in een Facebookfilmpje gegoten dat werd opgesmukt met allerlei beelden uit Hollywoodfilms. "Bij Motel Palmeiras is er altijd een happy end", besluit het reclamefilmpje dat inmiddels al meer dan 700.000 keer is bekeken.

Reacties op het filmpje volgden meteen. Het leidde vooral tot negatieve commentaar. Facebookgebruikers vinden het niet kunnen dat het hotel vreemdgaan lijkt te promoten. De bedrogen vrouw komt redelijk herkenbaar in beeld en wordt door het filmpje zo te kijk gezet. Enkelen nemen het ook op voor haar ontrouwe echtgenoot. Hij wordt onbedoeld gebruikt als promotiemateriaal waardoor zijn overspel alsnog aan het licht komt, klinkt het. Nagenoeg alle Colombiaanse media hebben inmiddels over de zaak bericht.