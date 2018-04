VIDEO. Bart De Wever danst met Russische operazangeres nina Bernaerts

24 april 2018

11u16

Bron: Eigen berichtgeving 0

Antwerps burgemeester Bart De Wever is momenteel op handelsmissie in Rusland. Dat het er serieus aan toe gaat, legt hij hier uit, maar dat er ook tijd is voor ontspanning, is in deze video van onze meegereisde reporter te zien.