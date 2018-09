VIDEO. Bange kermisgangers hangen negen meter hoog vast in defecte attractie sam

18 september 2018

15u50

Bron: KameraOne 0

Op een kermis in het Amerikaanse Albuquerque (New Mexico) heeft zaterdag een dozijn mensen vastgezeten in een defecte attractie. Ze hingen zo'n negen meter hoog in de Tango, een soort verticale draaimolen met drie armen. Werknemers konden de attractie na zo'n tien minuten met een touw naar de startpositie manoeuvreren. Niemand raakte gewond bij het incident, dat werd veroorzaakt door een elektrisch defect.

