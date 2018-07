VIDEO: Automobilist rijdt 3 kilometer lang achterwaarts door Spaanse stad mvdb

17 juli 2018

12u07

Bron: LaVanguardia 0 Bizar De Spaanse politie heeft zaterdagnamiddag een automobilist opgepakt die meer dan drie kilometer lang achterwaarts door het drukke centrum van de noordwestelijke stad Vigo reed.

Verschillende automobilisten en voorbijgangers filmden hoe de automobilist in een grijze Opel Astra al achteruit rijdend door de straten ging en aanschoof voor verkeerslichten. Hij bracht het overige verkeer danig in gevaar. De man reed zelfs achterwaarts rondepunten op. Als bij wonder leidde zijn dolle rit niet tot ongevallen.



De politie kliste hem nadat hij zijn voertuig had geparkeerd in de buurt van Estadio Balaídos, het stadion van voetbalclub Celta de Vigo.

Ze identificeerden hem als een 42-jarige inwoner van de kuststad. Na zijn arrestatie voor roekeloos rijden werd hij onderworpen aan een alcoholtest. De man blies negatief, een drugstest bleek echter wel positief. De veertiger zou aan de politie hebben verklaard dat hij bewust achterwaarts reed, gewoon omdat zijn auto defect was.

