VIDEO. Australische mama kan zoontjes net op tijd uit brandende wagen redden Joeri Vlemings

07 april 2019

12u31

Een Australische mama uit Canberra heeft haar twee zoontjes net op tijd kunnen bevrijden uit haar auto, die helemaal uitbrandde. Een bewakingscamera filmde het gebeuren. De moeder, Catherine Mayes, zette de video op Facebook. "De ultieme wake-upcall dat het leven in een paar minuten voorbij kan zijn", schreef ze.

“Mijn jongens en ik hadden vandaag echt een goede engelbewaarder”, aldus een emotionele Catherine Mayes op Facebook. “Levens zijn zoveel belangrijker dan bezittingen. Ik heb veel geluk gehad dat dit niet gebeurde toen ik aan het rijden was. Op automatische piloot heb ik mijn zoontjes uit de wagen gehaald, weg van het gevaar.”

En dat gevaar was er wel degelijk, zo is te zien op de videobeelden. Omdat Mayes problemen had met haar autobatterij had ze een draagbare hulpbatterij op de passagierszetel liggen om bij moeilijkheden toch te kunnen starten. Toen ze haar auto parkeerde om met de kinderen naar het park te gaan, klapte de batterij open en hoorde ze een sissend geluid. In enkele minuten zou haar wagen in vuur en vlam staan. Gelukkig was dat nog tijd genoeg voor Mayes om haar peutertje van 20 maanden, Tommy, en haar baby van amper vijf maanden, Hunter, te redden.

“Ik haalde Tommy snel uit de auto. Op dat ogenblik ontplofte de hulpbatterij, kwam er zot veel rook uit en vatte ze vuur”, vertelt Mayes op Facebook. “Ik haastte mij om ook Hunter weg te halen. Toen was de auto al vol rook. Binnen de minuut stond de hele wagen in brand en bleef er binnenin niets over.” De onthutste mama, die op het moment zelf niet doorhad hoeveel rook er ontsnapte, geeft ongeruste lezers nog mee dat het armpje van Tommy helemaal oké is, “ondanks mijn gesleur eraan”.

Mayes’ man, John Stasik, loofde op 9News de reactie van zijn echtgenote. “Wat een supervrouw... om hen beiden zo snel uit de auto te halen. Ze is fantastisch.” Stasik liet het beklemmende voicemailbericht van zijn vrouw die in paniek was op zijn smartphone horen: “We moeten hier weg, bubba”.

Catherine Mayes was de mensen die haar te hulp waren gesneld erg dankbaar, zoals “het lieve koppel dat ons water en snacks gaf”.

Op Facebook postte ze nog foto’s van haar uitgebrande auto, die aantonen aan welk drama ze samen met haar twee zoontjes is ontsnapt.