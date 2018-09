VIDEO. Arabische jongen spreekt plots vloeiend Engels Rob Van herck

27 september 2018

15u29

Bron: VTM NIEUWS 0

De vier jaar oude Onil spreekt vloeiend Engels. En dat is straf, omdat hij op de Israëlische Golanvlakte woont. Noch in zijn dorp, noch in zijn familie spreekt iemand Engels. Volgens zijn familie sprak Onil de eerste twee jaar van zijn leven niet. Tot hij plots uit het niets Engels met een Brits accent begon te spreken. Het dorp en zijn familie begrijpen er niets van. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk fenomeen wordt gerapporteerd. Het heeft zelfs de naam xenoglossie gekregen, maar is wetenschappelijk nog niet verklaard.