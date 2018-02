VIDEO: Amerikaan dient geit cocaïne en whisky toe mvdb

19 februari 2018

14u11

Bron: AD.nl 0 Bizar Een 28-jarige Amerikaan is aangehouden nadat op internet videobeelden verschenen waarop te zien is hoe hij met twee maten een geit cocaïne en whisky toedient.

De paardentrainer uit Georgia grijpt de geit hardhandig bij de hoorns om het dier de drugs toe te kunnen dienen. Toen de politie een tip kreeg over de verontrustende beelden werd hij aangehouden op de boerderij waar hij werkt. Hij is inmiddels aangeklaagd voor dierenmishandeling.



Op de beelden is te zien hoe de verdachte de geit vasthoudt terwijl een andere man de cocaïne in de neusgaten stopt. Vervolgens wordt de bek van het beest opengehouden en gaat de fles sterke drank erin.



De verdachte zette zelf de beelden van zijn 'grap' online. Het is niet bekend wie de andere twee mannen op de video zijn. De politie zoekt ze. Evenmin is duidelijk waarom de mannen de geit onder invloed wilden krijgen.



Met de geit gaat het inmiddels weer goed. Het dier is ondergebracht in een opvangcentrum.