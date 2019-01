VIDEO. Amerikaan (27) springt voor de lol van 11de verdieping van grootste passagiersschip ter wereld Redactie

18 januari 2019

09u05

Bron: Storyful 0

De 27-jarige Nick Naydev uit de Amerikaanse staat Washington is vanop de elfde verdieping van het reusachtige cruiseschip ‘Symphony of the Seas’ in het water gesprongen. De rederij van het schip kan er niet mee lachen en heeft de groep verbannen van elk schip van Royal Caribbean.