VIDEO: Agenten redden bewusteloze tieners uit brandende auto

In de Amerikaanse staat Wisconsin filmden twee agenten dinsdagavond hoe een wagen tegen een paal reed en over de kop ging. De auto, met daarin drie tieners, vloog in brand. Twee van de inzittenden waren bewusteloos, maar agenten Nicholas Schlei en Nicolas Reid slaagden erin iedereen uit het wrak te halen. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht en de chauffeur kreeg een boete voor het negeren van een stopteken en roekeloos rijgedrag.

