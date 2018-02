VIDEO: Agent vangt kind na metershoge val uit appartement Kees Graafland

22 februari 2018

13u50

Drie Egyptische agenten hebben het leven gered van een 5-jarig kind dat van een balkon van een appartementengebouw viel. Op videobeelden is te zien dat een van de mannen het jongetje weet op te vangen vlak voordat het de grond raakt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van het Afrikaanse land deelde een video van het incident dat deze week plaatsvond in de stad Assiut. Op de bewakingsbeelden zijn de drie mannen te zien. Kamil Fathi Jaid, Hassan Sayed Ali en Sabri Mahrous Ali houden de wacht bij een bank in de plaats in het zuiden van Egypte. Ze staan op de stoep.

Dan kijken zij plots omhoog. Volgens persbureau AP is dat het moment dat zij het kind in moeilijkheden zien. De jongen hangt aan een balkon van een appartement op de tweede verdieping.

Tapijt

Het drietal begint zenuwachtig heen en weer te lopen. Twee van hen pakken een tapijt dat naast hen over een hekwerk hangt. Het lijkt niet te voldoen. Een van de agenten laat het doek los en loopt snel weg. Misschien heeft hij een beter idee. Zijn twee collega's blijven staan.



Terwijl één van de agenten het tapijt opnieuw probeert uit te vouwen blijft de ander omhoog kijken. Dan een flits. Het kind valt door het beeld, pardoes in de armen van de omhoogkijkende agent.



De man weet de jongen met beide armen op te vangen en valt op zijn kont, zo op het stuk tapijt.

Fles water

Het kind wordt snel opgetild en afgevoerd. Andere omstanders bekommeren zich om de agent die het kind ving. Hij heft zijn handen naar zijn gezicht. Zou hij huilen van de schrik? Ook lijkt hij pijn te hebben in zijn armen en schouders. Dan een schouderklop. Hij krijgt een fles water aangereikt.

Het ministerie verklaart dat het jongetje ongedeerd is gebleven. De agent moest later naar het ziekenhuis om te worden behandeld. De verdere toedracht is onduidelijk. Egyptische media noemen de actie van de agenten 'heroïsch'.