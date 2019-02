VIDEO. 122 meter hoog, geen vangnet: waaghals zet beste beentje voor

18 februari 2019

16u11

Parkourliefhebber Oliver Nordin maakte een kippenvelopwekkende video in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Maar liefst 122 meter hoog klom hij over de reling van een terras om boven de straten over de uitstekende balken te huppelen. Zonder bescherming, uiteraard. De 28-jarige Zweed haalde de stunt uit op een van de Petronas Twin Towers, tot 2004 het hoogste gebouw ter wereld.

