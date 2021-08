Victor gaat viraal met viezigheid in drankje Capri Sun: “Dit is bullshit, de kinderen drinken dit!”

En jawel, ook bij het nieuwe pakje heeft hij prijs. Een slijmerige substantie plonst in zijn glas, niet bepaald smakelijk. Aquil krijgt een pak reacties op zijn beelden, waaronder ook kritiek. Maar hij verzekert dat hij de drankjes net was gaan kopen en dat de houdbaarheid niet overschreden was.

Voedselschimmel

Capri Sun reageert dat het gaat om voedselschimmel die niet gevaarlijk is. “Als het zakje is doorboord of beschadigd, is het mogelijk dat voedselschimmel in het pakje groeit", meldt het bedrijf aan Amerikaanse media. “Een gaatje kan ontstaan op weg van onze bedrijven naar de supermarkt, of na aankomst. Zelfs als het gaatje minuscuul is, stelt dat het drankje bloot aan lucht, waardoor schimmel kan ontstaan. De schimmel die in het zakje kan groeien, komt van nature voor en is niet schadelijk.”